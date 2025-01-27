С первыми заморозками кладу лист лавра на батарею — и живу без бед: вот что происходит — вся семья замечает разницу

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Лавровый лист — специя, применяемая человеком с древнейших времен. Сфера ее использования выходит далеко за пределы кухни, пишет hibiny.ru. Не за горами отопительный сезон, который сопровождает чрезмерно сухой воздух в квартире. Оказывается, тепло от батарей можно использовать во благо атмосферы в помещении.

Автор канала «Светская хроника» сообщает, что каждый год регулярно раскладывает на радиаторах отопления лавровый лист. В каждой комнате эта хитрость решает ряд задач.

Дело в том, что, нагреваясь, лавровый лист начинает выделять пары эфирных масел, которыми он богат. В результате комнаты наполняются еле уловимым, но приятным лиственным ароматом.

На кухне уловку можно использовать для нейтрализации неприятных запахов, например, при жарке рыбы. В ванной аромат дает расслабляющий эффект, а в гостиной становится натуральным и полезным освежителем воздуха. При этом пары лаврового листа имеют дезинфицирующий эффект, отпугивают вредных насекомых, например, пищевую и платяную моль, тараканов и муравьев.

По словам автора, лучше всего использовать свежие листья лавра. Душистые веточки продаются в овощных лавках по самой доступной цене. Оставлять их на батарее можно до полного высыхания.