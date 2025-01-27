1 ложка — и стеклянные крышки от кастрюль станут чище новых: никакого налета и жира

Хозяйкам рассказали, как без усилий отмыть стеклянные крышки от кастрюль или сковородок с помощью копеечных средств, которые можно найти в каждом доме. От жира, налета на кромке и мутных загрязнений не останется и следа.

Для начала в противень следует насыпать 1 столовую ложку соды, 1 столовую ложку горчичного порошка и 1 столовую ложку жидкого хозяйственного мыла. Все залить 1,5 литрами крутого кипятка и перемешать.