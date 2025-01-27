Хрустящая картошка в мундире: шеф-повар назвал секретный ингредиент для получения идеального блюда
- 09:20 27 января
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- Служба новостей
Хотите, чтобы картошка в мундире всегда получалась идеальной — не разваривалась, сохраняла форму и легко нарезалась? Шеф-повар Юлия Архипова поделилась простой, но гениальной хитростью, которая изменит ваше представление об этом простом блюде.
«Секрет кроется в добавлении уксуса! Да-да, обычного столового уксуса. Он предотвращает разваривание картофеля благодаря содержащейся в нем кислоте. Клубни остаются плотными, а нарезать их — одно удовольствие. Ровные кубики идеальной формы вам гарантированы».
Как использовать этот кулинарный лайфхак?
Всё очень просто! Добавьте 1−2 столовые ложки 9%-го уксуса (яблочного, винного или обычного) в кастрюлю с картошкой сразу после закипания воды. Если под рукой не оказалось уксуса, его можно заменить лимонной кислотой, соком лимона или даже несколькими дольками самого цитруса.
Этот трюк работает не только с картошкой, но и с зеленой фасолью. Добавление уксуса поможет сохранить ее яркий, насыщенный цвет, делая гарнир еще более аппетитным.
Попробуйте эту простую хитрость и убедитесь сами: уксус — ваш незаменимый помощник на кухне!
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