Хрустящая картошка в мундире: шеф-повар назвал секретный ингредиент для получения идеального блюда

Хотите, чтобы картошка в мундире всегда получалась идеальной — не разваривалась, сохраняла форму и легко нарезалась? Шеф-повар Юлия Архипова поделилась простой, но гениальной хитростью, которая изменит ваше представление об этом простом блюде. «Секрет кроется в добавлении уксуса! Да-да, обычного столового уксуса. Он предотвращает разваривание картофеля благодаря содержащейся в нем кислоте. Клубни остаются плотными, а нарезать их — одно удовольствие. Ровные кубики идеальной формы вам гарантированы».

Как использовать этот кулинарный лайфхак?

Всё очень просто! Добавьте 1−2 столовые ложки 9%-го уксуса (яблочного, винного или обычного) в кастрюлю с картошкой сразу после закипания воды. Если под рукой не оказалось уксуса, его можно заменить лимонной кислотой, соком лимона или даже несколькими дольками самого цитруса.

Этот трюк работает не только с картошкой, но и с зеленой фасолью. Добавление уксуса поможет сохранить ее яркий, насыщенный цвет, делая гарнир еще более аппетитным.

Попробуйте эту простую хитрость и убедитесь сами: уксус — ваш незаменимый помощник на кухне!