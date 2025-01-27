Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Вы задумывались, что можно посадить под яблоней, чтобы участок выглядел гармонично, а урожай радовал глаз? Подбор подходящих растений для затенённых участков — настоящая наука. Важно учитывать не только устойчивость культур к тени, но и их совместимость с яблоней.

Почему это важно

Яблоня создаёт тень и конкурирует с другими растениями за питательные вещества. Выбирая "соседей", нужно исключить те, кто подвержен общим болезням и вредителям. Неправильный выбор может привести к снижению урожайности.