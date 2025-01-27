Огурец-молодец: этот сорт завалит урожаем и в дождь, и в жару, и в холод — на столе через 35 дней после всходов

Опытные дачники начинают готовиться к сезону заранее. Поэтому семена лучших сортов огурцов они покупают уже в январе. Одним из таких является сорт «Молодец» F1. Это скороспелый, высокоурожайный, универсальный гибрид. Он предназначен как для выращивания в открытом грунте, так и для теплиц.

От всходов до образования первых зеленцов проходит 35−38 дней. Растение среднерослое, в каждом узле формирует до 3-х завязей.

Плоды длиной 11−13 см, масса каждого около 120−150 г. Эти огурчики имеют прекрасные вкусовые качества, в них полностью отсутствует горечь. Урожайность до 14 кг/м.кв.

Гибрид устойчив к неблагоприятным погодным условиям и приспособлен для выращивания в северных регионах. Имеет высокую сопротивляемость к вирусу огуречной мозаики, мучнистой росе и корневой гнили.