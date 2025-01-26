После 50 нужно делать 5 вещей — и вторая половина жизни будет счастливой: инструкция Омара Хайяма в одном рубаи
- 12:06 26 января
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- Служба новостей
Омар Хайям — великий персидский поэт, философ, математик и астроном, чьи рубаи — короткие, но содержательные четверостишия — завоевали признание по всему миру.
Несмотря на то, что Хайям жил почти десять веков назад, его поэзия до сих пор вдохновляет людей искать ответы на вечные вопросы о смысле жизни и счастье. Эта тема особенно актуальна для тех, кто, перешагнув 50-летний рубеж, начинает осмысливать вторую половину своей жизни.
Как же жить, чтобы чувствовать себя по-настоящему счастливым? Хайям дает об этом четкие советы в одном из своих рубаи:
- Не стоит постоянно уповать на милость судьбы или просить небеса о немилом — счастье зависит от наших собственных усилий.
- Не нужно цепляться за людей, которые ушли из нашей жизни. Лучше отпустить их и продолжать двигаться вперед.
- Забудьте о прошлом, — из него сто́ит извлечь уроки, а не застревать в воспоминаниях и ошибках.
- Не беспокойтесь о будущем. Оно непредсказуемо и недоступно нашему контролю, поэтому тревоги о нем лишь тратят силы впустую.
- Живите сегодняшним днем. Умение наслаждаться настоящим — важный шаг к обретению счастья, подчеркивает Хайям во многих своих произведениях.
Эти мудрые рекомендации остаются актуальными и сегодня, помогая людям найти гармонию и радость в каждом мгновении жизни, пишет портал hibiny.ru.