После 50 нужно делать 5 вещей — и вторая половина жизни будет счастливой: инструкция Омара Хайяма в одном рубаи

Омар Хайям — великий персидский поэт, философ, математик и астроном, чьи рубаи — короткие, но содержательные четверостишия — завоевали признание по всему миру.

Несмотря на то, что Хайям жил почти десять веков назад, его поэзия до сих пор вдохновляет людей искать ответы на вечные вопросы о смысле жизни и счастье. Эта тема особенно актуальна для тех, кто, перешагнув 50-летний рубеж, начинает осмысливать вторую половину своей жизни.