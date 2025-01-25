«Воркутауголь» оштрафован на 900 тысяч рублей за нарушения безопасности на шахте «Комсомольская»

Печорский Ростехнадзор выявил серьезные нарушения промышленной безопасности на шахте «Комсомольская», принадлежащей АО «Воркутауголь». В результате компания была оштрафована на 900 тысяч рублей, а работы на опасном участке временно приостановлены.

В ходе проверки, проведенной Печорским Ростехнадзором, было установлено, что на шахте «Комсомольская» АО «Воркутауголь» допущены серьезные нарушения. На выемочном участке лавы 421-ю пласта «Четвертый» не соблюдались нормы вентиляции: количество подаваемого воздуха не соответствовало расчетным показателям. Кроме того, вблизи изолирующих перемычек были обнаружены локальные скопления метана с концентрацией более 2%, что значительно превышает допустимые нормы.