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«Воркутауголь» оштрафован на 900 тысяч рублей за нарушения безопасности на шахте «Комсомольская»

«Воркутауголь» оштрафован на 900 тысяч рублей за нарушения безопасности на шахте «Комсомольская» Фото из архива Pro Города

Печорский Ростехнадзор выявил серьезные нарушения промышленной безопасности на шахте «Комсомольская», принадлежащей АО «Воркутауголь». В результате компания была оштрафована на 900 тысяч рублей, а работы на опасном участке временно приостановлены.

В ходе проверки, проведенной Печорским Ростехнадзором, было установлено, что на шахте «Комсомольская» АО «Воркутауголь» допущены серьезные нарушения. На выемочном участке лавы 421-ю пласта «Четвертый» не соблюдались нормы вентиляции: количество подаваемого воздуха не соответствовало расчетным показателям. Кроме того, вблизи изолирующих перемычек были обнаружены локальные скопления метана с концентрацией более 2%, что значительно превышает допустимые нормы. 

Также выяснилось, что на ленточном конвейере, установленном в горной выработке Конвейерный бремсберг 421-ю пласта «Четвертый», отсутствовали ловители ленты. Эти устройства необходимы для предотвращения аварийных ситуаций в случае обрыва ленты. Отсутствие таких мер безопасности повышает риск травматизма и аварий на производстве. 

В связи с выявленными нарушениями, которые представляют прямую угрозу жизни и здоровью работников, Ростехнадзор составил протокол о временном запрете деятельности на выемочном участке и эксплуатации конвейера. Материалы проверки были переданы в суд. Об этом пишет Комиинформ.

Воркутинский городской суд признал АО «Воркутауголь» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Компании назначен штраф в размере 900 тысяч рублей. 

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