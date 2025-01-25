«Воркутауголь» оштрафован на 900 тысяч рублей за нарушения безопасности на шахте «Комсомольская»
- 23:20 25 января
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- Анастасия Амелькина
Печорский Ростехнадзор выявил серьезные нарушения промышленной безопасности на шахте «Комсомольская», принадлежащей АО «Воркутауголь». В результате компания была оштрафована на 900 тысяч рублей, а работы на опасном участке временно приостановлены.
В ходе проверки, проведенной Печорским Ростехнадзором, было установлено, что на шахте «Комсомольская» АО «Воркутауголь» допущены серьезные нарушения. На выемочном участке лавы 421-ю пласта «Четвертый» не соблюдались нормы вентиляции: количество подаваемого воздуха не соответствовало расчетным показателям. Кроме того, вблизи изолирующих перемычек были обнаружены локальные скопления метана с концентрацией более 2%, что значительно превышает допустимые нормы.
Также выяснилось, что на ленточном конвейере, установленном в горной выработке Конвейерный бремсберг 421-ю пласта «Четвертый», отсутствовали ловители ленты. Эти устройства необходимы для предотвращения аварийных ситуаций в случае обрыва ленты. Отсутствие таких мер безопасности повышает риск травматизма и аварий на производстве.
В связи с выявленными нарушениями, которые представляют прямую угрозу жизни и здоровью работников, Ростехнадзор составил протокол о временном запрете деятельности на выемочном участке и эксплуатации конвейера. Материалы проверки были переданы в суд. Об этом пишет Комиинформ.
Воркутинский городской суд признал АО «Воркутауголь» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Компании назначен штраф в размере 900 тысяч рублей.