Не сорт, а «рабочая лошадка»: этот ранний огурец вяжет плоды пучками без прихотей — куда воткнете, там и растет
- 07:13 26 января
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- Служба новостей
Сезон рассад не за горами, и опытные огородники уже планируют посадки и запасаются семенами самых урожайных сортов популярных культур. Посевы, конечно, не обойдутся без огурцов.
Выбирая плодоносные и неприхотливые сорта, не забудьте приобрести семена гибрида "Мадрилене F1" - он радует огородников способностью обильно плодоносить уже не первый год. Огурчики как с картинки — красивые, темно-зеленые, среднебугорчатые, с тонкой кожурой, а на вкус — сладкие, без горчинки. Они вырастают до 6−9 см в длину, формируя в одном пучке по 6−7 завязей.
Гибрид относит к раннеспелым и начинает плодоносить уже через 37−38 дней после появления всходов. Имеет женский тип цветения, поэтому опыления не требует — его с успехом можно выращивать в закрытых теплицах и временных пленочных укрытиях. К заболеваниям гибрид равнодушен, плодоносит даже при недостатке света.
Для получения раннего урожая побеги «Мадрилене» в нижних пяти междоузлиях прищипывают на один плод и лист. Боковые побеги прищипывают до высоты 1−1,2 м, после чего растения не формируют.
Как и подобает огурцам, гибрид любит ежедневные поливы. В открытом грунте урожай собирают через день, а в теплицах — каждый день. Сбор плодов стимулирует еще более активное плодоношение, так что зеленцов с каждым днем становится все больше, пишет hibiny.ru.
"Куда его воткнешь, там и растёт, огурцов море, и солить, и салаты", «Самый урожайный сорт у меня в теплице. Ели все лето», «Мне понравились. В середине июня воткнула семена прямо в клумбу, где померзли цветы, после майских заморозков, а в середине июля срывали первые огурцы. Ничем не подкармливала, вкус хороший, без горечи, шкурка тонкая, текстура нежнее, чем обычно», — делятся отзывами огородники.