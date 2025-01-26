Не сорт, а «рабочая лошадка»: этот ранний огурец вяжет плоды пучками без прихотей — куда воткнете, там и растет

Сезон рассад не за горами, и опытные огородники уже планируют посадки и запасаются семенами самых урожайных сортов популярных культур. Посевы, конечно, не обойдутся без огурцов.

Выбирая плодоносные и неприхотливые сорта, не забудьте приобрести семена гибрида "Мадрилене F1" - он радует огородников способностью обильно плодоносить уже не первый год. Огурчики как с картинки — красивые, темно-зеленые, среднебугорчатые, с тонкой кожурой, а на вкус — сладкие, без горчинки. Они вырастают до 6−9 см в длину, формируя в одном пучке по 6−7 завязей.

Гибрид относит к раннеспелым и начинает плодоносить уже через 37−38 дней после появления всходов. Имеет женский тип цветения, поэтому опыления не требует — его с успехом можно выращивать в закрытых теплицах и временных пленочных укрытиях. К заболеваниям гибрид равнодушен, плодоносит даже при недостатке света.

Для получения раннего урожая побеги «Мадрилене» в нижних пяти междоузлиях прищипывают на один плод и лист. Боковые побеги прищипывают до высоты 1−1,2 м, после чего растения не формируют.

Как и подобает огурцам, гибрид любит ежедневные поливы. В открытом грунте урожай собирают через день, а в теплицах — каждый день. Сбор плодов стимулирует еще более активное плодоношение, так что зеленцов с каждым днем становится все больше, пишет hibiny.ru.