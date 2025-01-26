Не сорт томатов, а само совершенство: начнете собирать ведрами — о такой урожайности и мечтать не приходилось
- 07:05 26 января
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- Служба новостей
Чаще всего дачники отдают предпочтение урожайным сортам помидоров, из-за чего они представляют особую ценность. Если вы до сих пор находитесь в поисках культуры с рекордным плодоношением, то обратите внимание на томаты «Манимейкер».
Сорт «Манимейкер» подойдет только для теплиц, так как он является высокорослым. Из-за размера кустов, большого количества урожая растениям потребуется правильная подвязка.
Плоды имеют небольшой размер, их вес обычно не превышает 100 г. В одной кисти обычно вырастает до 12 томатов.
При правильном уходе за культурой вы можете собрать с квадратного метра до 30 кг урожая. Плоды имеют плотную кожицу, из-за чего они подходят для консервации, длительного хранения.
Вкус помидоров имеет небольшую кислинку, поэтому его можно назвать традиционным. Из-за сочности и отличного вкуса они подойдут даже для салатов, закусок, информирует портал «Агро-маркет», пишет hibiny.ru.