Крашеная мелом вода: Росконтроль назвал марки молока, которые лучше не брать даже по акции

Центр экспертизы "Росконтроль" провел исследование качества молочной продукции на российском рынке, и результаты оказались тревожными. Из более чем 50 исследованных брендов молока значительная часть продукции была признана фальсифицированной. Это означает, что в составе некоторых продуктов были обнаружены добавки, не соответствующие заявленным стандартам качества.

Лидеры рейтинга

Некоторые бренды молока, такие как "Экомилк" (жирность 3,2%), "Село зеленое", "Вкуснотеево", "Простоквашино" и "Молоко нашей дойки", показали отличные результаты. Эти марки получили высокие оценки за натуральность, безопасность и вкусовые качества, и были рекомендованы к потреблению. Лабораторные исследования подтвердили отсутствие в них растительных жиров и сухого молока, что свидетельствует о натуральности их происхождения.

Проблемные бренды

Молоко марки "Маруся" попало в "черный список" из-за обнаружения кишечной палочки и превышения допустимого уровня микробной обсемененности, что делает этот продукт опасным для здоровья. Особенно настораживает факт фальсификации молока брендов "Честное коровье молоко" и "36 копеек", в составе которых были обнаружены фитостерины. Это свидетельствует о добавлении растительных жиров, что противоречит заявленному на упаковке составу.