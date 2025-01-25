Стоит ли в 50 стараться выглядеть как в 30: Омар Хайям дал совет женщинам из глубины веков
- 15:17 25 января
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- Служба новостей
Омар Хайям, великий персидский поэт и мыслитель, чье имя навсегда стало символом восточной культуры, оставил нам бесценное наследие в своих философских рубаи. Эти четверостишия, созданные почти тысячу лет назад, продолжают вдохновлять и сегодня.
Высказывания Хайяма затрагивают вечно актуальные темы: жизнь и смерть, молодость и старость, внешнюю и внутреннюю красоту. В одном из своих рубаи он размышляет о женщинах, которые всеми силами пытаются сохранить молодость.
Сегодня, когда индустрия красоты предлагает разнообразные способы борьбы со старением, включая услуги косметологов и пластических хирургов, подобные размышления особенно актуальны. Но стоит ли стремиться любой ценой сохранить молодость? На этот вопрос мы можем найти ответ в творчестве Хайяма.
В одном из рубаи поэт говорит:
"Хоть румянами ты лицо освежай, Удержать старость — напрасный край. Про себя хоть сто раз скажи, что ты жив, Но век твой определен, как сказано в священной книге."
Эти строки ясно дают понять: сражаться со старостью бесполезно. Ни одно средство не сможет продлить жизнь, ведь срок каждого из нас уже определен. Погоня за вечной молодостью может занять годы, но в итоге оставит вас ни с чем.
Настоящая красота заключается не в внешности, а во внутреннем свете и той любви, которую женщина способна дарить своему окружению и близким.