Стоит ли в 50 стараться выглядеть как в 30: Омар Хайям дал совет женщинам из глубины веков

Омар Хайям, великий персидский поэт и мыслитель, чье имя навсегда стало символом восточной культуры, оставил нам бесценное наследие в своих философских рубаи. Эти четверостишия, созданные почти тысячу лет назад, продолжают вдохновлять и сегодня.

Высказывания Хайяма затрагивают вечно актуальные темы: жизнь и смерть, молодость и старость, внешнюю и внутреннюю красоту. В одном из своих рубаи он размышляет о женщинах, которые всеми силами пытаются сохранить молодость.