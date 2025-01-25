Цветы в январе можно сеять на рассаду только в эти даты

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Силы природы окажут поддержку в выращивании крепкого посадочного материала Январь служит отличным стартом для подготовки к предстоящему садовому сезону. В это время предусмотрительные садоводы начинают сеять на рассаду такие медленнорастущие цветы, как лаванда, астильба, клематис, примула, львиный зев, пеларгония и другие виды. Чтобы обеспечить успешный рост растений, стоит обратить внимание на лунный календарь.

Во второй половине января 2025 года Луна принесет садоводам ряд благоприятных дней для посева, которые помогут заложить основу для будущих роскошных цветочных клумб. Особенно удачными будут даты с 17 по 23 января, а также 31 января. Это время, когда силы природы максимально способствуют хорошему всходу семян и укреплению молодых ростков.

Тем не менее, важно удержаться от соблазна проводить посев в новолуние, которое приходится на 28, 29 и 30 января. В этот период растения и семена особенно уязвимы, и любое вмешательство может негативно сказаться на их развитии.