Житель Коми оштрафован за угон машины после ссоры с бывшей женой

Фото из архива Pro Города

Ухтинец поругался с бывшей супругой и решил угнать чужой автомобиль. В момент происшествия мужчина был пьян и устроил ДТП. 29-летний мужчина из Ухты был признан виновным в угоне автомобиля и приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей. Инцидент произошел утром 23 ноября 2024 года. Как установил городской суд, после ссоры с бывшей женой и в состоянии алкогольного опьянения он заметил во дворе незапертую машину "ВАЗ-21074". Ухтинец сел за руль, завел двигатель и поехал кататься по городу.

Однако поездка закончилась аварией: он не справился с управлением и попал в ДТП. На месте происшествия его задержали. По информации Комиинформа, в ходе следствия мужчина полностью признал свою вину.

Ухтинский городской суд учел его раскаяние и назначил штраф в 50 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Расследование уголовного дела проводили сотрудники ОМВД России по городу Ухте.