Кладем в барабан грязный тюль и 2 таблетки — достаем ослепительно белую занавеску: мучения с замачиванием в прошлом

Белоснежный тюль делает любое помещение более уютным и добавляет интерьеру нотку роскоши. Однако даже самая дорогая ткань со временем темнеет, становится грязно-серой или желтоватой. Вернуть тюлю первоначальную белизну можно, если постирать его хитрым способом.

Никаких хлопот с замачиванием не потребуется. Снимите занавеску и загрузите ее в стиральную машину. Добавьте в барабан 2 таблетки аспирина. В отсек для предварительной стирки добавьте 1 столовую ложку соды, а в отсек для порошка — привычный гель для стирки или порошок.