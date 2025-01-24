Кладем в барабан грязный тюль и 2 таблетки — достаем ослепительно белую занавеску: мучения с замачиванием в прошлом
- 00:00 25 января
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- Служба новостей
Белоснежный тюль делает любое помещение более уютным и добавляет интерьеру нотку роскоши. Однако даже самая дорогая ткань со временем темнеет, становится грязно-серой или желтоватой. Вернуть тюлю первоначальную белизну можно, если постирать его хитрым способом.
Никаких хлопот с замачиванием не потребуется. Снимите занавеску и загрузите ее в стиральную машину. Добавьте в барабан 2 таблетки аспирина. В отсек для предварительной стирки добавьте 1 столовую ложку соды, а в отсек для порошка — привычный гель для стирки или порошок.
Стираем тюль при деликатном или ручном режиме с предварительной стиркой. Температуру выбираем не выше 30 градусов, а отжим отключаем, чтобы ткань не помялась.
После стирки сразу же достаем тюль, не давая ему оставаться в машинке в мокром виде. Вы сразу заметите, что ткань отбелилась. После полного высыхания можно оценить окончательный результат — занавеска будет сверкать чистотой, как в день покупки. Это безопасный и простой способ вернуть тюлю былую роскошь без замачивания, пишет hibiny.ru.