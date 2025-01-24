Магическая дата 25 января: заветная мечта исполнится, если отправить правильный посыл — когда и как загадывать желание
- 21:30 24 января
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25 января 2025 года станет поистине уникальным днем, когда звезды и планеты создадут идеальные условия для исполнения желаний. Астрологи называют эту дату магической, так как в этот момент планеты выстроятся в особую конфигурацию, многократно усиливающую энергию Вселенной. Это редкий шанс, который важно использовать правильно!
Наилучшее время для загадывания желаний наступит в 21:25. По мнению экспертов, именно в этот час энергетическое влияние планет достигнет пика, усиливая пространственные вибрации и помогая вашему запросу быстрее достичь цели.
Как подготовиться к загадыванию желания:
- Найдите уединенное место, где вас никто не побеспокоит.
- Зажгите свечу или лампу — огонь символизирует чистую энергию и связь с космосом.
- Четко и позитивно сформулируйте свое желание на листе бумаги. Избегайте отрицательных слов.
- Закройте глаза, представьте, что ваша мечта уже сбылась, и почувствуйте радость от этого.
- Сожгите лист с желанием, визуализируя, как оно отправляется во Вселенную.
Астрологи уверены, что в этот день ваши мысли и намерения обладают особой силой. Если вы искренне верите в магию космоса и загадываете желание от чистого сердца, шансы на его исполнение значительно возрастают. Не упустите этот волшебный момент — звезды на вашей стороне, пишет портал hibiny.ru.