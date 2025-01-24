Не салат, а слоеный подарок: нежная, свежая и очень вкусная "Курочка Ряба" станет хитом вашего стола

Салат «Курочка Ряба» — это сытное и вкусное блюдо, которое идеально подойдет для праздничного стола. Сочетание нежного куриного мяса, грибов и овощей делает его особенно аппетитным. А еще он очень легко готовится. Ингредиенты:

300 г куриной грудки;

3 куриных яйца;

1 крупная морковь;

150 г плавленого сыра;

1 репчатый лук;

200 г грибов (шампиньоны или лесные грибы);

2 зубчика чеснока;

1 пучок зеленого лука;

3 ст. л. растительного масла;

3−4 ст. л. майонеза;

соль и зелень (укроп, петрушка) по вкусу. Приготовление.

Отварите куриную грудку в подсоленной воде до готовности. Как остынет, нарежьте кубиками. Отварите морковь до мягкости, очистите и натрите на крупной терке. Яйца сварите вкрутую, остудите и натрите на крупной терке.

Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте его на растительном масле вместе с нарезанными грибами до золотистого цвета. Плавленый сыр натрите на терке. Измельчите чеснок и смешайте его с майонезом. Нарежьте зеленый лук и подготовьте зелень для украшения.

Наш салат слоеный, поэтому после подготовки ингредиентов приступаем к сборке. Выкладывайте ингредиенты слоями, каждый слегка промазывая майонезом:

1 слой — куриная грудка;

2 слой — жареные грибы с луком;

3 слой — тертая морковь;

4 слой — тертые яйца;

5 слой — плавленый сыр.