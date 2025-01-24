Не салат, а слоеный подарок: нежная, свежая и очень вкусная "Курочка Ряба" станет хитом вашего стола
- 13:30 24 января
- 12+
- Служба новостей
Салат «Курочка Ряба» — это сытное и вкусное блюдо, которое идеально подойдет для праздничного стола. Сочетание нежного куриного мяса, грибов и овощей делает его особенно аппетитным. А еще он очень легко готовится.
Ингредиенты:
- 300 г куриной грудки;
- 3 куриных яйца;
- 1 крупная морковь;
- 150 г плавленого сыра;
- 1 репчатый лук;
- 200 г грибов (шампиньоны или лесные грибы);
- 2 зубчика чеснока;
- 1 пучок зеленого лука;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 3−4 ст. л. майонеза;
- соль и зелень (укроп, петрушка) по вкусу.
Приготовление.
Отварите куриную грудку в подсоленной воде до готовности. Как остынет, нарежьте кубиками. Отварите морковь до мягкости, очистите и натрите на крупной терке. Яйца сварите вкрутую, остудите и натрите на крупной терке.
Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте его на растительном масле вместе с нарезанными грибами до золотистого цвета. Плавленый сыр натрите на терке. Измельчите чеснок и смешайте его с майонезом. Нарежьте зеленый лук и подготовьте зелень для украшения.
Наш салат слоеный, поэтому после подготовки ингредиентов приступаем к сборке. Выкладывайте ингредиенты слоями, каждый слегка промазывая майонезом:
1 слой — куриная грудка;
2 слой — жареные грибы с луком;
3 слой — тертая морковь;
4 слой — тертые яйца;
5 слой — плавленый сыр.
Украсьте салат зеленью и посыпьте нарезанным зеленым луком. Перед подачей дайте блюду настояться в холодильнике 1−2 часа, чтобы слои пропитались. В качестве украшения можно использовать не только зелень, но и свежий огурец, пишет hibiny.ru.