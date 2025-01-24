Перемолола «лаврушку» — и посыпала у порога: теперь живу спокойно — перемены в доме только радуют
- 11:00 24 января
- 12+
- Служба новостей
Лавровый лист издревле считали не просто специей, а символом богатства, силы, успеха и процветания. Головы императоров и победителей украшали лавровыми венцами, а от нечисти и злых духов лавром окуривали дома.
Современные эзотерики также считают, что лавр обладает некой магической силой. Недаром лавровую веточку советуют вешать над входной дверью, чтобы он оберегал дом от всего дурного и привлекал удачу.
Верить в это или нет — каждый решает сам. Однако «лаврушка» у порога дома может сыграть более «прозаичную», но не менее полезную роль. Многие хозяйки оценили его пользу в решении бытовых проблем.
Оказывается, лавровый лист является настоящим спасением от вредных насекомых, например, муравьев в доме. Дело в том, что они не переносят специфического запаха лавра, он их сильно отпугивает.
Можно разложить листья лавра у входа в дом, комнаты и на подоконниках. Хорошо, если лаврушка будет также на кухне между посудой, рядом с хлебом и крупами, советует автор канала «Мойка78».
Чтобы окончательно отпугнуть муравьев от своего жилья, можно измельчить лавровый лист в порошок при помощи блендера или кофемолки и посыпать им порог дома, а также обнаруженные муравьиные тропы. При уборке используйте крепкий лавровый отвар, протирайте им пол, полки, пространства за шкафами и мебелью.