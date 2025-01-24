Перемолола «лаврушку» — и посыпала у порога: теперь живу спокойно — перемены в доме только радуют

Лавровый лист издревле считали не просто специей, а символом богатства, силы, успеха и процветания. Головы императоров и победителей украшали лавровыми венцами, а от нечисти и злых духов лавром окуривали дома.

Современные эзотерики также считают, что лавр обладает некой магической силой. Недаром лавровую веточку советуют вешать над входной дверью, чтобы он оберегал дом от всего дурного и привлекал удачу.