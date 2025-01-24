Заменила петунию на цветок-фейерверк: один раз кинула семена в землю — каждый май клумба встречает яркими красками

Опытные садоводы не гонятся за экзотикой, стремясь вырастить в саду дорогие и капризные цветы. Есть очаровательные многолетники, которые являются «золотой серединой» между красотой и практичностью. Об одном из таковых рассказывает автор канала «Ученый агроном».

По словам специалиста, настоящей звездой на клумбе становится неприхотливая и доступная всем Аквилегия, имеющая множество сортов. Ее изящные цветы напоминают маленьких танцующих эльфов в пышных юбочках. Стоит бросить семена в грунт — и из года в год можно любоваться ярким цветником, даже в тенистом участке сада, пишет hibiny.ru.