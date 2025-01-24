Заменила петунию на цветок-фейерверк: один раз кинула семена в землю — каждый май клумба встречает яркими красками
- 07:13 24 января
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- Служба новостей
Опытные садоводы не гонятся за экзотикой, стремясь вырастить в саду дорогие и капризные цветы. Есть очаровательные многолетники, которые являются «золотой серединой» между красотой и практичностью. Об одном из таковых рассказывает автор канала «Ученый агроном».
По словам специалиста, настоящей звездой на клумбе становится неприхотливая и доступная всем Аквилегия, имеющая множество сортов. Ее изящные цветы напоминают маленьких танцующих эльфов в пышных юбочках. Стоит бросить семена в грунт — и из года в год можно любоваться ярким цветником, даже в тенистом участке сада, пишет hibiny.ru.
Цветовод выделяет 3 самых красивых сорта:
1. "Clementine Red" станет яркой и эффектной королевой любой клумбы. Ее цветки — словно фейерверк в саду! Уход за растением максимально прост, а выращивать его можно не только на грядках, но и в горшках на террасе вместо петунии и других ампельных цветов. Сморится «Клементина» великолепно, пышно цветет с мая по июнь.
2. "Black Barlow" - настоящая готическая красавица в мире цветов! Ее темные цветочки со множеством лепестков создают в саду таинственную атмосферу. Цветет с самого начла лета до середины июля.
3. "White Swan" - в переводе означает «белый лебедь». Крупные белоснежные цветки выглядят завораживающе. Зацветая в мае, «лебедь» радует красотой до конца июня.