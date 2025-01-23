Кладу лавровый лист под подушку и наслаждаюсь эффектом: совет от бабушки, который стоит запомнить раз и навсегда

Наши бабушки знали, что лавровый лист – это не просто ароматная специя для кулинарии, но и настоящий помощник в спальне. Зачем мудрые предки клали лаврушку под подушку и как это может улучшить ваш сон и эмоциональное состояние.

Традиции и поверья:

Неслучайно наши предки использовали лавровый лист в качестве оберега. Согласно старинным приметам, несколько листочков под подушкой привлекают добрые сны, удачу и защищают от негативной энергии.