"Не сделаешь – лишат прав на 1,5 года": ГИБДД предъявляет новое требование к водителям

Водителям рассказали о новом требовании, которое начали предъявлять к ним сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы начали задавать определенные вопросы во время проверки на дороге. И некоторые ответы приведут к лишению прав на 1,5 года, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали автоэксперты, новое требование связано с тем, что инспекторы усилили поиск пьяных водителей на дорогах. В ГИБДД намерены жестко бороться с этим явлением, и поэтому придумываются новые способы, как можно устранить всех таких автомобилистов с проезжей части. При этом проверки стали проводиться регулярно и массово.