"Не сделаешь – лишат прав на 1,5 года": ГИБДД предъявляет новое требование к водителям
- 15:17 23 января
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- Служба новостей
Водителям рассказали о новом требовании, которое начали предъявлять к ним сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы начали задавать определенные вопросы во время проверки на дороге. И некоторые ответы приведут к лишению прав на 1,5 года, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали автоэксперты, новое требование связано с тем, что инспекторы усилили поиск пьяных водителей на дорогах. В ГИБДД намерены жестко бороться с этим явлением, и поэтому придумываются новые способы, как можно устранить всех таких автомобилистов с проезжей части. При этом проверки стали проводиться регулярно и массово.
Отмечается, что в последнее время инспекторы начали предъявлять водителям новое требование. Ранее они просили дыхнуть в трубочку или посмотреть в глаза. Но теперь они просят водителей показать язык. Дело в том, что язык среди прочих может тоже указать на наличие алкоголя в организме. Если поражена печень, то сбоку на языке остаются следы от зубов. А также может быть налет на языке.
При этом даже такие признаки не будут считаться веским основанием для лишения прав. К этому приведет результат экспертизы, который покажет наличие алкоголя в крови. В таком случае будет лишение прав на минимальный срок 1,5 года.