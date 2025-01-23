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Берём лаваш и 2 яйца: за 15 минут готовим "ленивый" завтрак — сытно и вкусно

Берём лаваш и 2 яйца: за 15 минут готовим "ленивый" завтрак — сытно и вкусно

Лаваш — универсальный продукт, который может служить основой для множества блюд. Он отлично подходит для приготовления рулетов с разнообразными начинками, в качестве основы для лазаньи или как замена тесту. Предлагаем быстрый и простой рецепт вкусного завтрака, который можно приготовить за считаные минуты из самых обычных продуктов.

Ингредиенты:

  • Лаваш — 100 г;
  • яйцо — 2 шт.;
  • молоко — 80 мл;
  • соль по вкусу;
  • сыр твёрдый — 30 г;
  • сливочное масло для сковороды;
  • пучок укропа или другой зелени по вкусу.

Приготовление:

В миску разбейте яйца, добавьте соль и влейте молоко. Взбейте ингредиенты при помощи венчика.

Лаваш нарежьте на кусочки ножницами. Укроп мелко покрошите.

Добавьте лаваш и укроп к яйцам и перемешайте. Сыр натрите на крупной тёрке и добавьте к яичной массе.

Нагрейте сковороду и смажьте маслом. Выложите массу и разравняйте лопаткой.

Готовьте лепёшку на медленном огне 7 минут. Переверните лопаткой и готовьте ещё 4 минуты, пишет hibiny.ru.

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