Берём лаваш и 2 яйца: за 15 минут готовим "ленивый" завтрак — сытно и вкусно
- 09:20 23 января
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- Служба новостей
Лаваш — универсальный продукт, который может служить основой для множества блюд. Он отлично подходит для приготовления рулетов с разнообразными начинками, в качестве основы для лазаньи или как замена тесту. Предлагаем быстрый и простой рецепт вкусного завтрака, который можно приготовить за считаные минуты из самых обычных продуктов.
Ингредиенты:
- Лаваш — 100 г;
- яйцо — 2 шт.;
- молоко — 80 мл;
- соль по вкусу;
- сыр твёрдый — 30 г;
- сливочное масло для сковороды;
- пучок укропа или другой зелени по вкусу.
Приготовление:
В миску разбейте яйца, добавьте соль и влейте молоко. Взбейте ингредиенты при помощи венчика.
Лаваш нарежьте на кусочки ножницами. Укроп мелко покрошите.
Добавьте лаваш и укроп к яйцам и перемешайте. Сыр натрите на крупной тёрке и добавьте к яичной массе.
Нагрейте сковороду и смажьте маслом. Выложите массу и разравняйте лопаткой.
Готовьте лепёшку на медленном огне 7 минут. Переверните лопаткой и готовьте ещё 4 минуты, пишет hibiny.ru.