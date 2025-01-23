Не огурчики, а подарок: завязываются и в холод, и в дождь — урожай пикулей через 35 дней будете собирать каждый день
- 07:13 23 января
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- Служба новостей
Огурец «Бинго F1» — это ультраранний гибрид, который может успешно расти как в открытом, так и в закрытом грунте. Он отличается высокой урожайностью, устойчивостью к стрессам и хорошим качеством плодов.
Первый урожай можно собирать уже через 35−38 дней после появления всходов. Этот сорт прекрасно образует завязи даже при недостаточном освещении, что обеспечивает высокий уровень плодоношения. Плоды размером 4−5 см можно собирать ежедневно, как отмечает портал «Огород.ru».
Еще одной положительной чертой «Бинго F1» является его устойчивость к заболеваниям. Этот гибрид хорошо противостоит мучнистой росе, кладоспориозу и вирусу огуречной мозаики.
Для того, чтобы вырастить этот гибрид на рассаду, не требуется специальных навыков. Достаточно замочить семена в растворе стимулятора роста или в теплой воде на 6−8 часов, затем посеять их на глубину 1,5−2 см в плодородную почву, используя отдельные емкости.
До появления всходов контейнеры следует накрыть и оставить в теплом месте. Как только появятся первые ростки, необходимо переместить рассаду в хорошо освещенное место, обеспечив растения светом не менее 12 часов в день. За две недели до пересадки в открытый грунт следует выносить рассаду на улицу, чтобы она привыкала к новым условиям.