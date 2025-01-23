Не огурчики, а подарок: завязываются и в холод, и в дождь — урожай пикулей через 35 дней будете собирать каждый день

Огурец «Бинго F1» — это ультраранний гибрид, который может успешно расти как в открытом, так и в закрытом грунте. Он отличается высокой урожайностью, устойчивостью к стрессам и хорошим качеством плодов.

Первый урожай можно собирать уже через 35−38 дней после появления всходов. Этот сорт прекрасно образует завязи даже при недостаточном освещении, что обеспечивает высокий уровень плодоношения. Плоды размером 4−5 см можно собирать ежедневно, как отмечает портал «Огород.ru».