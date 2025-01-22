Сею вместо петунии и не нарадуюсь: этот кустарник цветет с мая по ноябрь — за цветами не видно листьев

Маттиола кустарничковая — это многолетнее карликовое растение, покрытое нежными цветками с махровыми лепестками. Оно имеет многовековую историю и впервые было описано еще писателями Древней Греции как «белая фиалка».

Ландшафтные дизайнеры просто обожают это растение за его декоративные качества. Они не только красивые, но и очень ароматные.

Маттиола имеет одеревеневшее основания и многочисленные побеги до 60 см в высоту и около 20 см в ширину. Это зимостойкий кустарник с продолговатыми листьями.

Его цветки (по 1,5−3 см в диаметре) образуют продолговатые соцветия (до 45 см в диаметре). Они могут быть розового, лавандового, белого, кремового, желтого, красно, пурпурного или фиолетового цветов.