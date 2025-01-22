Сею вместо петунии и не нарадуюсь: этот кустарник цветет с мая по ноябрь — за цветами не видно листьев
- 07:05 22 января
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Маттиола кустарничковая — это многолетнее карликовое растение, покрытое нежными цветками с махровыми лепестками. Оно имеет многовековую историю и впервые было описано еще писателями Древней Греции как «белая фиалка».
Ландшафтные дизайнеры просто обожают это растение за его декоративные качества. Они не только красивые, но и очень ароматные.
Маттиола имеет одеревеневшее основания и многочисленные побеги до 60 см в высоту и около 20 см в ширину. Это зимостойкий кустарник с продолговатыми листьями.
Его цветки (по 1,5−3 см в диаметре) образуют продолговатые соцветия (до 45 см в диаметре). Они могут быть розового, лавандового, белого, кремового, желтого, красно, пурпурного или фиолетового цветов.
«Использование этих растений в саду имеет не только эстетические преимущества. Их сладкий аромат может оказывать успокаивающее воздействие на разум и тело, предлагая естественную форму релаксации и расслабления», — пишет эксперт издания «Новый очаг» Дмитрий Майоров.
Высевают семена маттиолы весной в открытый грунт сразу после схода снежного покрова. Однако растение прекрасно себя чувствует даже если посеять семена в зиму.
Маттиола цветет с начала мая и до конца лета. Если высевать семена несколько раз с интервалом в 2 недели, то она будет радовать вас до самой осени, пишет hibiny.ru.