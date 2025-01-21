Откажитесь от ламината — есть вариант получше: недорогой «неубиваемый» пол — круче паркета и линолеума
- 00:00 22 января
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- Служба новостей
Многие россияне, взявшись за ремонт, сталкиваются со сложностями. Одной из них является выбор напольного покрытия.
Рынок предлагает множество вариантов, которые отличаются дизайном, технологией монтажа, долговечностью и другими характеристиками. Кроме того, в разных комнатах отличаются уровень влажности, нагрузки на пол, тип загрязнений, требования к безопасности и комфорту.
И все же самым распространенным напольным покрытием уже много лет является ламинат. Поскольку он сильно вырос в цене, авторы «Блога строителя» решили выбрать самый прочный и долговечный вариант.
Полы мы решили застелить чем-то «неубиваемым». Обычный ламинат вырос в цене на 40−45%, а качество его осталось прежним. А вот стоимость кварцевого ламината не изменилась. На нем блогеры и остановили свой выбор.
Блог строителя
Блогеры выяснили, что по своим техническим характеристикам кварцевый ламинат многократно превосходит обычный. Это одно из самых красивых, долговечных и экологичных напольных покрытий нового поколения.
Основные достоинства кварцевого ламината:
- Прочность;
- износостойкость;
- водостойкость;
- прочность;
- большой выбор дизайнов;
- простая сборка;
- заглушение шагов при ходьбе;
- подходит для любой системы теплого пола.
Подчеркивается, что кварцвиниловый ламинат можно мыть «химией», он
теплый и комфортный при ходьбе. А прекрасная водостойкость позволяет укладывать этот материал даже на дно бассейна.
Справка: кварцвиниловый ламинат имеет самую большую площадь укладки — до 200 кв.м. В отличие от простого ламината, он не выделяет вредные для здоровья людей вещества, не имея их в своем составе.