Откажитесь от ламината — есть вариант получше: недорогой «неубиваемый» пол — круче паркета и линолеума

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Многие россияне, взявшись за ремонт, сталкиваются со сложностями. Одной из них является выбор напольного покрытия. Рынок предлагает множество вариантов, которые отличаются дизайном, технологией монтажа, долговечностью и другими характеристиками. Кроме того, в разных комнатах отличаются уровень влажности, нагрузки на пол, тип загрязнений, требования к безопасности и комфорту.

И все же самым распространенным напольным покрытием уже много лет является ламинат. Поскольку он сильно вырос в цене, авторы «Блога строителя» решили выбрать самый прочный и долговечный вариант.

Полы мы решили застелить чем-то «неубиваемым». Обычный ламинат вырос в цене на 40−45%, а качество его осталось прежним. А вот стоимость кварцевого ламината не изменилась. На нем блогеры и остановили свой выбор.

Блог строителя



Блогеры выяснили, что по своим техническим характеристикам кварцевый ламинат многократно превосходит обычный. Это одно из самых красивых, долговечных и экологичных напольных покрытий нового поколения.

Основные достоинства кварцевого ламината:

Прочность;

износостойкость;

водостойкость;

прочность;

большой выбор дизайнов;

простая сборка;

заглушение шагов при ходьбе;

подходит для любой системы теплого пола.

Подчеркивается, что кварцвиниловый ламинат можно мыть «химией», он

теплый и комфортный при ходьбе. А прекрасная водостойкость позволяет укладывать этот материал даже на дно бассейна.