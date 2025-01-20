Всего 4 ингредиента, полчаса и вкуснейший десерт готов — торт из крекера станет идеальным украшением для любого торжеств
- 17:03 20 января
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- Служба новостей
Когда наступает время праздновать важные события, хочется накрыть стол вкусными и красивыми угощениями. Однако не каждый готов тратить много времени на сложные и дорогие гастрономические шедевры. Мы предлагаем вам отличный вариант десерта для дня рождения. Для его приготовления понадобятся недорогие ингредиенты, которые можно легко найти и приобрести в нужном количестве.
Ингредиенты
Крекеры — 200 гр.;
сметана — 400 гр.;
желатин — 1 ч. л.;
сахар — 2 ст. л.
Приготовление
Желатин разводим в воде и немного подогреваем. В глубокой миске смешиваем сметану с сахаром, а затем добавляем растворенный желатин и тщательно перемешиваем.
Если крекеры большие, то их ломаем, если маленькие используем их целиком. В форму для торта выкладываем крекеры и сметанную смесь поочередно.
Убираем торт в холодильник для застывания. После того как десерт будет готов, его можно украсить измельченными орехами или посыпушками при желании, пишет hibiny.ru.