1 ложка — и стеклянные крышки от кастрюль станут чище новых: никакого налета и жира
- 11:00 20 января
- 12+
- Служба новостей
Хозяйкам рассказали, как без усилий отмыть стеклянные крышки от кастрюль или сковородок с помощью копеечных средств, которые можно найти в каждом доме. От жира, налета на кромке и мутных загрязнений не останется и следа.
Для начала в противень следует насыпать 1 столовую ложку соды, 1 столовую ложку горчичного порошка и 1 столовую ложку жидкого хозяйственного мыла. Все залить 1,5 литрами крутого кипятка и перемешать.
В получившийся состав погрузить стеклянную крышку. Оставить на 30 минут. За это время весь жир размягчится, поэтому достаточно будет взять зубочистку и почистить крышку под ободком. После нужно дочистить кромку с помощью зубной щетки. Застарелая грязь сойдет прямо на глазах.
Чтобы стеклянная крышка приобрела хрустальный блеск, понадобится развести 2 столовые ложки кальцинированной соды, 2 столовые ложки горчичного порошка и 3 столовые ложки жидкого мыла в 2 стаканах горячей воды. В получившийся раствор следует поместить крышку на 20 минут, а затем прочистить ее щеткой или обычной губкой. Результат приятно удивит, пишет krasnoyarskmedia.ru.