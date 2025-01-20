Пенсионеров, у которых накоплен длительный стаж, ждет компенсация в феврале

Пенсионерам рассказали о денежной компенсации, которую будут многим начислять уже в феврале. Рассчитывать на нее смогут обладатели длительного рабочего стажа, сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что бонус будет уготован тем, кто долго работал в течение своей жизни. За это людям могут присудить звание ветерана труда, причем оно разделяется на федеральный статус и на региональные. На федеральном уровне это звание дают не только при наличии стажа, но и если есть награда от ведомства или от государства.