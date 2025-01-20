Пенсионеров, у которых накоплен длительный стаж, ждет компенсация в феврале
- 10:05 20 января
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- Служба новостей
Пенсионерам рассказали о денежной компенсации, которую будут многим начислять уже в феврале. Рассчитывать на нее смогут обладатели длительного рабочего стажа, сообщает PRIMPRESS.
Отмечается, что бонус будет уготован тем, кто долго работал в течение своей жизни. За это людям могут присудить звание ветерана труда, причем оно разделяется на федеральный статус и на региональные. На федеральном уровне это звание дают не только при наличии стажа, но и если есть награда от ведомства или от государства.
А на уровне регионов правила выдачи ветеранского удостоверения более демократичные, но и они могут различаться. Например, упростили такой процесс недавно для Иркутской области. От мужчин потребуется подтвердить 45 лет стажа, а от женщин – 40 лет стажа, но никакие награды уже не нужны, так что стать ветеранами сможет больше граждан. И тем, кому выдали корочку в январе, уже с февраля начнут начислять выплаты.