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Пирог "5 ложек" выручит любую хозяйку: тесто замешиваем за 5 минут — изумительная выпечка на каждый день

Пирог "5 ложек" выручит любую хозяйку: тесто замешиваем за 5 минут — изумительная выпечка на каждый деньfreepik.com

Пирог "5 ложек" — отличный способ порадовать семью вкусной домашней выпечкой. Он готовится из простых и доступных ингредиентов, которые есть в любом доме. Пирог станет вашей "ходовой" выпечкой, ведь его можно готовить каждый день с разными ягодами.

Отмерять все компоненты удобно с помощью обычных столовых ложек. Ягоды придают пирогу не только сочность, но и приятную кислинку, создавая идеальный баланс вкуса.

Ингредиенты:

  • Яйца — 3 шт.;
  • сахар — 5 ст. л.;
  • мука — 5 ст.л.;
  • ягоды замороженные — 5 ст. л.;
  • сода — 1 ч. л.

Приготовление:

В миску разбейте яйца, всыпьте сахар и взбейте ингредиенты миксером до получения однородной массы. Просейте муку с разрыхлителем, перемешайте.

Вылейте тесто в форму для выпечки, смазанную маслом. Посыпьте сверху ягодами.

Выпекайте пирог в духовке при температуре 180 градусов 25 минут. По желанию готовый пирог посыпьте сахарной пудрой!

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