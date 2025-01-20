Пирог "5 ложек" выручит любую хозяйку: тесто замешиваем за 5 минут — изумительная выпечка на каждый день
- 09:20 20 января
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- Служба новостей
Пирог "5 ложек" — отличный способ порадовать семью вкусной домашней выпечкой. Он готовится из простых и доступных ингредиентов, которые есть в любом доме. Пирог станет вашей "ходовой" выпечкой, ведь его можно готовить каждый день с разными ягодами.
Отмерять все компоненты удобно с помощью обычных столовых ложек. Ягоды придают пирогу не только сочность, но и приятную кислинку, создавая идеальный баланс вкуса.
Ингредиенты:
- Яйца — 3 шт.;
- сахар — 5 ст. л.;
- мука — 5 ст.л.;
- ягоды замороженные — 5 ст. л.;
- сода — 1 ч. л.
Приготовление:
В миску разбейте яйца, всыпьте сахар и взбейте ингредиенты миксером до получения однородной массы. Просейте муку с разрыхлителем, перемешайте.
Вылейте тесто в форму для выпечки, смазанную маслом. Посыпьте сверху ягодами.
Выпекайте пирог в духовке при температуре 180 градусов 25 минут. По желанию готовый пирог посыпьте сахарной пудрой!