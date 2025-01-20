Пирог "5 ложек" выручит любую хозяйку: тесто замешиваем за 5 минут — изумительная выпечка на каждый день

Пирог "5 ложек" — отличный способ порадовать семью вкусной домашней выпечкой. Он готовится из простых и доступных ингредиентов, которые есть в любом доме. Пирог станет вашей "ходовой" выпечкой, ведь его можно готовить каждый день с разными ягодами.

Отмерять все компоненты удобно с помощью обычных столовых ложек. Ягоды придают пирогу не только сочность, но и приятную кислинку, создавая идеальный баланс вкуса.