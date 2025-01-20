Вытеснит из топа петунию: найден эффектный цветок-компаньон — «стойкий оловянный солдатик» с цветением до октября

Опытные цветоводы начинают подготовку к новому сезону еще в зимний период. Однако некоторые цветы неизвестны и им. Автор Дзен-канала «уДачный сад» рекомендует обратить пристальное внимание на лантану.

Растение отлично подойдет тем, кто уже перепробовал множество цветов и не знает, чем еще украсить свой сад. Однако лантану не стоит выбирать в качестве растения, которое полностью захватит цветник. Идеальная роль для нее — цветок-компаньон.