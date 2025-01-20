Вытеснит из топа петунию: найден эффектный цветок-компаньон — «стойкий оловянный солдатик» с цветением до октября
- 07:13 20 января
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- Служба новостей
Опытные цветоводы начинают подготовку к новому сезону еще в зимний период. Однако некоторые цветы неизвестны и им. Автор Дзен-канала «уДачный сад» рекомендует обратить пристальное внимание на лантану.
Растение отлично подойдет тем, кто уже перепробовал множество цветов и не знает, чем еще украсить свой сад. Однако лантану не стоит выбирать в качестве растения, которое полностью захватит цветник. Идеальная роль для нее — цветок-компаньон.
Лантана представляет собой вечнозеленый кустарник, который принадлежит семейству Вербеновых. В природе растение может вырасти до 3 м. Цветоводы обычно выращивают сорта лантаны, высота которых составляет до 50 см.
Цветение лантаны начинается в мае и продолжается до октября. Цветовая палитра довольно разнообразная — от желтого до оранжевых цветов. Однако существуют сорта, которые могут поменять окраску уже в период цветения.
В саду для лантаны необходима солнечная площадка. Растение также отлично смотрится в придомовых кашпо.
Весь уход заключается в рыхлении, прополке и периодическом поливе. Эксперты уверены, что лантана вас не разочарует.