Салат всего из 3-х ингредиентов — и никакой возни: сытный и подойдет вместо гарнира — накормите гостей не хуже ресторана

В новогодние праздники совершенно не хочется стоять часами у плиты, однако и гости, и домочадцы с большим нетерпением ждут кулинарных изысков. Мы предлагаем вам приготовить немецкий картофельный салат, для которого понадобятся 3 основных ингредиента.



Для приготовления нужны:

Картофель — 5 шт.;

петрушка зелень — 1 пучок;

огурцы маринованные 7 шт.;

лук красный — 1 шт.;

оливковое масло 2 ст. л.;

горчица дижонская ½ ч. л.

Способ приготовления