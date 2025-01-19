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Салат всего из 3-х ингредиентов — и никакой возни: сытный и подойдет вместо гарнира — накормите гостей не хуже ресторана

Салат всего из 3-х ингредиентов — и никакой возни: сытный и подойдет вместо гарнира — накормите гостей не хуже ресторана

В новогодние праздники совершенно не хочется стоять часами у плиты, однако и гости, и домочадцы с большим нетерпением ждут кулинарных изысков. Мы предлагаем вам приготовить немецкий картофельный салат, для которого понадобятся 3 основных ингредиента.

Для приготовления нужны:

  • Картофель — 5 шт.;
  • петрушка зелень — 1 пучок;
  • огурцы маринованные 7 шт.;
  • лук красный — 1 шт.;
  • оливковое масло 2 ст. л.;
  • горчица дижонская ½ ч. л.

Способ приготовления

Картофель отварите в мундире, остудите и нарежьте крупным кубиком.

Лук нарежьте полукольцами, а огурцы — кружком. Сложите все ингредиенты в салатную миску.

Заправьте салат смесью из оливкового масла и дижонской горчицы. Присыпьте мелко нарезанной зеленью, пишет hibiny.ru.

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