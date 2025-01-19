Подсыпаем в зерно — и куры несутся даже в холодную погоду: простая подкормка для зимней яйценоскости несушек
- 11:05 19 января
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- Служба новостей
В зимний период, когда свободный выгул кур затруднен, опытные птицеводы уделяют особое внимание сбалансированному рациону несушек. Это помогает поддерживать здоровье птиц, укреплять их иммунитет и сохранять высокую продуктивность.
Фермер и автор канала «Хозяйство как мое хобби» поделился рецептом полезного корма для кур, который способствует хорошей яйценоскости в любое время года. Для его приготовления нужно взять равные части овса, ячменя и пшеницы, залить их водой и слегка проварить.
Затем следует добавить специальные ингредиенты — сухой жмых и немного сои. Эту смесь можно приготовить с запасом, чтобы она хватило на 2–3 недели. Курам подсыпают корм по мере необходимости.
Такой простой в приготовлении рацион позволит даже зимой наслаждаться свежими домашними яйцами. Птицы получат все необходимые витамины и микроэлементы, оставшись при этом в хорошей физической форме.
Полезный совет: иногда куры перестают нестись из-за высокого уровня аммиака в воздухе. Регулярная уборка помета в курятнике обеспечит птицам доступ к кислороду, что важно для их здоровой жизнедеятельности и поддержания яйценоскости, пишет портал "Хибины".