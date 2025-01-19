Нежный салат «Французский» — слоеная вкуснятина для идеального ужина: подойдет и худеющим
- 09:20 19 января
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Салат «Французский» — легкий и нежный вариант для праздничного стола или обычного ужина. Сочетание свежих овощей и яблок не оставят равнодушными вас и ваших домашних, а на приготовление вы не потратите много времени.
Ингредиенты:
Яблоки — 2 шт.;
морковь свежая — 2 шт.;
яйца куриные — 3 шт.;
сыр твердый — 150 г;
лук репчатый (по желанию) — 1 шт.;
майонез — 4−5 ст. л.
Приготовление:
Лук нарежьте тонкими полукольцами, залейте кипятком на 5 минут, чтобы убрать горечь, затем слейте воду. Яйца сварите вкрутую, очистите и натрите на крупной терке. Морковь и яблоки очистите от кожуры и также натрите на крупной терке. Сыр измельчите на мелкой или средней терке.
Салат нужно собирать слоями в следующей очередности:
1 слой — лук;
2 слой — морковь;
3 слой — яблоки;
4 слой — яйца;
5 слой — сыр.
Все слои, за исключением яблок, нужно смазать майонезом. Если хотите сделать салат идеальным для правильного питания, замените майонез на сметану. Потом поставьте салат в холодильник на 1−2 часа, чтобы он пропитался, пишет hibiny.ru.