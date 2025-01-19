Нежный салат «Французский» — слоеная вкуснятина для идеального ужина: подойдет и худеющим

Салат «Французский» — легкий и нежный вариант для праздничного стола или обычного ужина. Сочетание свежих овощей и яблок не оставят равнодушными вас и ваших домашних, а на приготовление вы не потратите много времени. Ингредиенты:

Яблоки — 2 шт.;

морковь свежая — 2 шт.;

яйца куриные — 3 шт.;

сыр твердый — 150 г;

лук репчатый (по желанию) — 1 шт.;

майонез — 4−5 ст. л.



Приготовление:

Лук нарежьте тонкими полукольцами, залейте кипятком на 5 минут, чтобы убрать горечь, затем слейте воду. Яйца сварите вкрутую, очистите и натрите на крупной терке. Морковь и яблоки очистите от кожуры и также натрите на крупной терке. Сыр измельчите на мелкой или средней терке.

Салат нужно собирать слоями в следующей очередности:

1 слой — лук;

2 слой — морковь;

3 слой — яблоки;

4 слой — яйца;

5 слой — сыр.