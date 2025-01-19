Не огурчики, а мечта: мегаурожайный сорт с тонкой кожицей и маленькими семенами — через 40 дней будете собирать ведрами

Огурец «Самородок» — это раннеспелый сорт, который полюбился дачникам за высокую урожайность и устойчивость к неблагоприятным условиям. Этот универсальный сорт отлично подходит для выращивания как в теплицах, так и в открытом грунте.

Он отдаст первые плоды уже через 40−45 дней после появления всходов, а высокая урожайность порадует любого огородника, ведь с одного куста можно легко собрать до 12 кг огурчиков. Зеленцы длиной 10−12 см, с тонкой кожицей, плотной мякотью и небольшими семенами. Идеальны для салатов и закруток.