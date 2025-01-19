Не огурчики, а мечта: мегаурожайный сорт с тонкой кожицей и маленькими семенами — через 40 дней будете собирать ведрами
- 07:13 19 января
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- Служба новостей
Огурец «Самородок» — это раннеспелый сорт, который полюбился дачникам за высокую урожайность и устойчивость к неблагоприятным условиям. Этот универсальный сорт отлично подходит для выращивания как в теплицах, так и в открытом грунте.
Он отдаст первые плоды уже через 40−45 дней после появления всходов, а высокая урожайность порадует любого огородника, ведь с одного куста можно легко собрать до 12 кг огурчиков. Зеленцы длиной 10−12 см, с тонкой кожицей, плотной мякотью и небольшими семенами. Идеальны для салатов и закруток.
Еще одна хорошая новость — «Самородок» устойчив к основным болезням, таким как мучнистая роса и кладоспориоз.
Вырастить рассаду просто. Высевайте семена в подготовленную питательную почву. Используйте отдельные емкости, чтобы не травмировать корни при пересадке. Держать емкости нужно в теплом месте, а при появлении всходов, перенесите их на подоконник, чтобы листочки получали больше света. Умеренно поливайте, чтобы почва была влажной, но не залитой.
За 7−10 дней до высадки на постоянное место начните выносить рассаду на свежий воздух, постепенно увеличивая время.