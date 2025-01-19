Не сорт томатов, а само совершенство: начнете собирать ведрами — о такой урожайности и мечтать не приходилось

Чаще всего дачники отдают предпочтение урожайным сортам помидоров, из-за чего они представляют особую ценность. Если вы до сих пор находитесь в поисках культуры с рекордным плодоношением, то обратите внимание на томаты «Манимейкер».

Сорт «Манимейкер» подойдет только для теплиц, так как он является высокорослым. Из-за размера кустов, большого количества урожая растениям потребуется правильная подвязка.