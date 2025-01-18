Сажа и нагар вылетят наружу: достаточно затопить печь этим — тяга станет образцовой

Правильная и регулярная чистка дымохода — важная процедура для обеспечения безопасности и эффективной работы каминов, печей и газовых котлов. Со временем в дымоходе скапливаются сажа, грязь и конденсат, что может привести к возгоранию, загрязнению воздуха и ухудшению тяги.

Основные причины засорения дымохода включают сжигание сырых дров, хвойных пород и берёзы, а также использование для топки материалов, таких как ДСП и фанера, содержащих клей.