Сажа и нагар вылетят наружу: достаточно затопить печь этим — тяга станет образцовой
- 11:05 18 января
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Правильная и регулярная чистка дымохода — важная процедура для обеспечения безопасности и эффективной работы каминов, печей и газовых котлов. Со временем в дымоходе скапливаются сажа, грязь и конденсат, что может привести к возгоранию, загрязнению воздуха и ухудшению тяги.
Основные причины засорения дымохода включают сжигание сырых дров, хвойных пород и берёзы, а также использование для топки материалов, таких как ДСП и фанера, содержащих клей.
Существует простой и эффективный метод очистки дымохода без специальных инструментов, для которого понадобятся сухие осиновые ветки. Важно, чтобы материал пролежал не менее трёх лет в сухом и проветриваемом месте. При горении осина создаёт сильный жар и тягу, благодаря чему сажа на стенках дымохода нагревается и вылетает наружу.
Поскольку осиновые дрова разгораются медленно, сначала следует использовать дрова других пород и добавить осину только после того, как огонь станет достаточно сильным.
Этот метод подходит для относительно чистых дымоходов. Если труба покрыта толстым слоем многолетней сажи, рекомендуется использовать механические способы очистки, пишет hibiny.ru.