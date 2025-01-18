"От 60 лет и старше": новая льгота вводится с 15 января для всех пенсионеров
- 10:05 18 января
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- Служба новостей
Новой льготой в ближайшее время смогут воспользоваться пенсионеры. Такая возможность коснется тех, кто от 60 лет и старше. И для ее получения понадобится всего лишь предъявить свой паспорт. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.
По ее словам, предоставлять новую возможность пенсионерам начнут уже с 15 января. Это будут скидки, которые пожилые граждане смогут получить на проезд в поездах дальнего следования. И делать это будет главная транспортная компания нашей страны, то есть РЖД.
Отмечается, что дисконт на билеты будет распространяться на тех людей, которым уже исполнилось 60 лет. И работать подобная льгота будет во всех российских регионах. Соответственно, пенсионеры смогут купить себе билет на поезд дешевле сразу на 15 процентов. Но скидка будет действовать только на вагоны купе и поезда дальнего следования, то есть те, которые передвигаются на большие расстояния и между населенными пунктами.
При этом эксперт уточняет, что льгота будет действовать не весь год, а только периоды между праздниками. Кроме того, нельзя будет воспользоваться этой возможностью и летом, потому что туристический поток в это время наиболее высокий. Чтобы купить билет со скидкой, достаточно будет предъявить паспорт: на кассе или при оформлении билета через интернет. Сделать это можно будет уже в ближайшее время.