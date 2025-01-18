"От 60 лет и старше": новая льгота вводится с 15 января для всех пенсионеров

Новой льготой в ближайшее время смогут воспользоваться пенсионеры. Такая возможность коснется тех, кто от 60 лет и старше. И для ее получения понадобится всего лишь предъявить свой паспорт. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

По ее словам, предоставлять новую возможность пенсионерам начнут уже с 15 января. Это будут скидки, которые пожилые граждане смогут получить на проезд в поездах дальнего следования. И делать это будет главная транспортная компания нашей страны, то есть РЖД.