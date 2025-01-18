Не томат, а суперприз для огородника: кусты сплошь облеплены помидорами на 65-й день — даже в дождливое лето

Сорт низкорослого томата, отличающегося мегаурожайностью Некоторые сорта томатов радуют высокой урожайностью даже в холодное и дождливое лето. Один из таковых — томат "Банановые ноги", который отличается обилием вкусных, ярких, сочных плодов желто-оранжевого цвета. Кусты бывают буквально «облеплены» ими.

Помидоры подходят как для употребления в свежем виде, так и для всевозможных заготовок. Особенно роскошными бывают соленья из ассорти томатов разного цвета. Созревание помидоров начинается уже на 65−70 день.

Этот томат относится к детерминантным. В условиях теплицы может вырасти до 1,3 — 1,5 метра. В открытом грунте высота кустов не превышает 80 см. Их можно формировать в 2 ствола, а для получения огромного урожая — в 4−5 стволов.

Листья у томата компактные, вытянутые, что очень удобно при выращивании. Плоды достигают веса 60−100 граммов, в разрезе выглядит сочными, аппетитными и красивыми. На вкус нежные, сладковатые, так как не содержат много кислот. Они считаются гипоаллергенными, поскольку не имеют красного пигмента.