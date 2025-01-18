Замучает плодоносить: этот ранний огурец увешан плодами сверху донизу, как гирляндой — накормит всю деревню
- 05:50 18 января
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- Служба новостей
Выбирая семена огурцов для своих грядок и теплиц, обязательно обратите внимание на суперурожайный сорт "Трюкач", от которого остаются в восторге все, кто его посадил хотя бы раз. Кусты бывают увешаны плодами снизу доверху, словно гирляндами — это пучковый гибрид, завязывающий по 5 огурчиков на каждом узле.
«Трюкач» относится к раннеспелым партенокарпическим гибридам женского типа цветения и не требует опыления. Первые плоды появляются уже на 40-й день с момента всходов. Сами кусты компактные, короткоплетистые, с небольшими листьями — это очень удобно!
Что касается плодов, зеленцы темно-зеленые, мелкошиповатые, цилиндрической формы. Огурцы урождаются крупнобугорчатыми, малошиповатыми, достигают в длину 8−10 см, массу набирают до 60 граммов. Плоды невероятно вкусные, без горечи и пустот. Урожайность гибрида превышает 10 кг/м².
Плодоносит гибрид очень долго, устойчив ко многим заболеваниям (мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики, пероноспорозу, кладоспориозу).
«Он столько урожая давал, что уже просто надоел и я его безжалостно выбросила», — делится опытом выращивания «Трюкача» автор канала «Урожайный огород «Аленушка».