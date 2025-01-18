Замучает плодоносить: этот ранний огурец увешан плодами сверху донизу, как гирляндой — накормит всю деревню

Выбирая семена огурцов для своих грядок и теплиц, обязательно обратите внимание на суперурожайный сорт "Трюкач", от которого остаются в восторге все, кто его посадил хотя бы раз. Кусты бывают увешаны плодами снизу доверху, словно гирляндами — это пучковый гибрид, завязывающий по 5 огурчиков на каждом узле.

«Трюкач» относится к раннеспелым партенокарпическим гибридам женского типа цветения и не требует опыления. Первые плоды появляются уже на 40-й день с момента всходов. Сами кусты компактные, короткоплетистые, с небольшими листьями — это очень удобно!