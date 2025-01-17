Наклеили за 5 минут и не мерзнем: из окон больше не дует, а подоконник теплый - лучшее средство в морозы

С наступлением холодов в наших домах часто появляются неприятные сквозняки. Одна из главных причин потери тепла — оконные рамы, которые, несмотря на заверения производителей, не всегда эффективно защищают от холода и ветра.

Когда из окна чувствуется продувание, сохранить комфортную температуру в помещении становится сложно. Обычно это происходит из-за уплотнительных резинок, которые со временем изнашиваются и теряют свои свойства. Если капитальный ремонт окон пока не входит в ваши планы, на помощь придет простое и доступное решение — самоклеящийся щеточный уплотнитель.