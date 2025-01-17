Наклеили за 5 минут и не мерзнем: из окон больше не дует, а подоконник теплый - лучшее средство в морозы
- 00:00 18 января
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- Служба новостей
С наступлением холодов в наших домах часто появляются неприятные сквозняки. Одна из главных причин потери тепла — оконные рамы, которые, несмотря на заверения производителей, не всегда эффективно защищают от холода и ветра.
Когда из окна чувствуется продувание, сохранить комфортную температуру в помещении становится сложно. Обычно это происходит из-за уплотнительных резинок, которые со временем изнашиваются и теряют свои свойства. Если капитальный ремонт окон пока не входит в ваши планы, на помощь придет простое и доступное решение — самоклеящийся щеточный уплотнитель.
Этот уплотнитель обеспечивает надежную защиту от ветра и продается в компактных рулонах. Установить его можно самостоятельно, даже если у вас нет опыта в ремонте. Нужно просто отрезать ножницами необходимый отрезок и приклеить его на место, где продувается. Также он отлично подходит для дверей, если и оттуда дует.
Многие уже успели оценить эффективность этой простой и действенной ленты.
«Наша семья недавно переехала в новую квартиру и заметила, что входная дверь не защищает от сквозняков. После наклейки уплотнителя разница стала очевидна. Мы живем в районе с сильными ветрами, и раньше казалось, что холод пробирается прямо через дверь», — делится пользователь портала buzzfeed.com.