Сода не нужна: инженер назвал 2 средства для очистки выгребной ямы без откачки — естественный процесс разложения
- 13:30 17 января
- 12+
- Служба новостей
Многие владельцы загородных домов сталкиваются с проблемой очистки самодельных выгребных ям. Инженер и руководитель компании, специализирующейся на септиках, Евгений Телков предложил использовать живые бактерии для этой задачи.
Как пояснил Телков, такие бактерии способны самостоятельно перерабатывать содержимое канализации, превращая его в минеральные компоненты, углекислый газ и воду. Остающийся осадок может быть использован как удобрение для растений, сообщает KP.
Одним из средств для очистки выгребных ям является Sanfor Bio-активатор. В его состав входят почвенные бактерии, безопасные для экологии.
Эти бактерии могут очищать септические системы и устранять неприятные запахи. Примерно 30% состава средства — это пшеничные отруби.
Также можно воспользоваться Биосептом для очистки выгребных ям. Это средство подходит для различных очистных сооружений.
Бактерии в его составе быстро разлагают органику, включая фекалии, мыло и жир, устраняя неприятные запахи. Использовать Биосепт очень просто — нужно лишь засыпать его, пишет hibiny.ru.