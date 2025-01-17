Сода не нужна: инженер назвал 2 средства для очистки выгребной ямы без откачки — естественный процесс разложения

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Многие владельцы загородных домов сталкиваются с проблемой очистки самодельных выгребных ям. Инженер и руководитель компании, специализирующейся на септиках, Евгений Телков предложил использовать живые бактерии для этой задачи. Как пояснил Телков, такие бактерии способны самостоятельно перерабатывать содержимое канализации, превращая его в минеральные компоненты, углекислый газ и воду. Остающийся осадок может быть использован как удобрение для растений, сообщает KP.

Одним из средств для очистки выгребных ям является Sanfor Bio-активатор. В его состав входят почвенные бактерии, безопасные для экологии.

Эти бактерии могут очищать септические системы и устранять неприятные запахи. Примерно 30% состава средства — это пшеничные отруби.

Также можно воспользоваться Биосептом для очистки выгребных ям. Это средство подходит для различных очистных сооружений.