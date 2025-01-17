Куркуму покупаю пачками: рассказываю, что с ней делаю — 5 интересных способов
- 11:00 17 января
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- Служба новостей
Куркума стала для меня настоящим открытием. Теперь я закупаю эту специю в больших количествах — пачками и даже бутылками. Многие привыкли использовать куркуму только как приправу, но её возможности гораздо шире. Автор канала «Кулинарный Микс» поделилась своими секретами применения куркумы. Вот что она делает:
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Использую куркуму в кулинарии. Добавляю её в рис, чтобы придать ему красивый оттенок и аромат. Также кладу куркуму в супы, особенно в чечевичный, в соусы, к мясу и рыбе — это придаёт блюдам насыщенный вкус.
Куркума как натуральный краситель. Например, с её помощью крашу пасхальные яйца — они получаются яркого желтоватого цвета. Ещё добавляю куркуму в тесто для выпечки — оно становится солнечным и аппетитным.
Маски для лица с куркумой. Смешиваю щепотку куркумы со сливками или растительным маслом, добавляю мёд и кефир. Получается отличная питательная маска для кожи.
Куркума в кофе. Добавляю щепотку в кофе — получается необычный и приятный вкус.
Куркума для здоровья. Покупаю сок из корня куркумы, который производят в Индии. Эта специя очень полезна: укрепляет иммунитет, улучшает работу мозга, содержит множество витаминов, питательных веществ и эфирных масел. Однако важно помнить, что злоупотреблять куркумой не стоит. Если есть сомнения, лучше проконсультироваться с врачом.