Куркуму покупаю пачками: рассказываю, что с ней делаю — 5 интересных способов

Куркума стала для меня настоящим открытием. Теперь я закупаю эту специю в больших количествах — пачками и даже бутылками. Многие привыкли использовать куркуму только как приправу, но её возможности гораздо шире. Автор канала «Кулинарный Микс» поделилась своими секретами применения куркумы. Вот что она делает:

Использую куркуму в кулинарии. Добавляю её в рис, чтобы придать ему красивый оттенок и аромат. Также кладу куркуму в супы, особенно в чечевичный, в соусы, к мясу и рыбе — это придаёт блюдам насыщенный вкус.