Берем лаваш и 2 яйца: за 15 минут готовим "ленивый" завтрак — сытно и вкусно

Лаваш — универсальный продукт, который может служить основой для множества блюд. Он отлично подходит для приготовления рулетов с разнообразными начинками, в качестве основы для лазаньи или как замена тесту. Предлагаем быстрый и простой рецепт вкусного завтрака, который можно приготовить за считаные минуты из самых обычных продуктов.

Ингредиенты: