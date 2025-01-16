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В Коми школу оштрафовали из-за травмы второклассника

В Коми школу оштрафовали из-за травмы второклассникаФото из архива

Прокуратура Прилузского района организовала проверку по жалобе местной жительницы, чей сын получил травму в школе. Обращение поступило во время личного приема, который провел Михаил Нестеров, первый заместитель прокурора Республики Коми.

Установлено, что в октябре 2024 года второклассник из одной из местных школ получил в учебное время повреждения, нанесшие вред здоровью средней тяжести.

В ходе проверки выяснилось, что образовательное учреждение не обеспечило безопасные условия обучения: не были предприняты соответствующие меры по ограничению доступа детей к гимнастическим снарядам, а контроль со стороны взрослых в момент получения ребенком травмы отсутствовал. Медицинская помощь пострадавшему ребенку оказана ненадлежащим образом, а расследование инцидента проведено с нарушениями установленных процедур.

Прокуратура Прилузского района возбудила в отношении школы дело об административном правонарушении, касающемся нарушения прав и свобод обучающихся учебных заведений, установленных законодательством об образовании.

Мировой судья Прилузского судебного участка, рассмотрев материалы прокуратуры, вынес решение о наказании учреждения штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, руководству школы внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства об образовании и не допускать их в будущем.

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