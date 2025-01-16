В Коми школу оштрафовали из-за травмы второклассника
- 01:00 17 января
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- Инесса Богатая
Прокуратура Прилузского района организовала проверку по жалобе местной жительницы, чей сын получил травму в школе. Обращение поступило во время личного приема, который провел Михаил Нестеров, первый заместитель прокурора Республики Коми.
Установлено, что в октябре 2024 года второклассник из одной из местных школ получил в учебное время повреждения, нанесшие вред здоровью средней тяжести.
В ходе проверки выяснилось, что образовательное учреждение не обеспечило безопасные условия обучения: не были предприняты соответствующие меры по ограничению доступа детей к гимнастическим снарядам, а контроль со стороны взрослых в момент получения ребенком травмы отсутствовал. Медицинская помощь пострадавшему ребенку оказана ненадлежащим образом, а расследование инцидента проведено с нарушениями установленных процедур.
Прокуратура Прилузского района возбудила в отношении школы дело об административном правонарушении, касающемся нарушения прав и свобод обучающихся учебных заведений, установленных законодательством об образовании.
Мировой судья Прилузского судебного участка, рассмотрев материалы прокуратуры, вынес решение о наказании учреждения штрафом в размере 50 тысяч рублей.
Кроме того, руководству школы внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства об образовании и не допускать их в будущем.