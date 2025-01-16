В Коми школу оштрафовали из-за травмы второклассника

Прокуратура Прилузского района организовала проверку по жалобе местной жительницы, чей сын получил травму в школе. Обращение поступило во время личного приема, который провел Михаил Нестеров, первый заместитель прокурора Республики Коми.

Установлено, что в октябре 2024 года второклассник из одной из местных школ получил в учебное время повреждения, нанесшие вред здоровью средней тяжести.