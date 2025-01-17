Не боится ни холодов, ни дождей: этот огурец плодоносит до самых морозов без остановки — вкусный гибрид
- 07:13 17 января
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Даже при коротком и прохладном лете можно получить хороший урожай огурцов. Для этого существуют специальные гибриды, которые устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, таким как дожди и холод. Эти сорта отличаются быстрым созреванием, высокой устойчивостью к болезням и отличным вкусом.
Одним из таких гибридов является огурец «По щучьему Велению F1». Хотя он не считается ранним сортом (срок созревания составляет 50–55 дней), он радует продолжительным плодоношением.
Растение формирует один основной стебель с минимальным количеством боковых побегов, что позволяет высаживать до 6 кустов на квадратный метр. Плоды вырастают небольшими (около 9 см), имеют правильную форму и покрыты крупными бугорками.
Огурцы можно собирать вплоть до первых заморозков. Они обладают сладковатым вкусом и хорошо хранятся.
Семена высаживают на рассаду в конце апреля, а в открытый грунт пересаживают в конце мая – начале июня, когда у растений появляется 3–4 настоящих листа. Чтобы получить второй урожай в конце августа, проводят внекорневые подкормки комплексными минеральными удобрениями, пишет hibiny.ru.