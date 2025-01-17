Не боится ни холодов, ни дождей: этот огурец плодоносит до самых морозов без остановки — вкусный гибрид

Даже при коротком и прохладном лете можно получить хороший урожай огурцов. Для этого существуют специальные гибриды, которые устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, таким как дожди и холод. Эти сорта отличаются быстрым созреванием, высокой устойчивостью к болезням и отличным вкусом.

Одним из таких гибридов является огурец «По щучьему Велению F1». Хотя он не считается ранним сортом (срок созревания составляет 50–55 дней), он радует продолжительным плодоношением.