Новогодний подарок пенсионерам: 13 пенсию в размере 6-18 тысяч рублей пообещала Голикова

В преддверии Нового года россиян может ждать отличная новость: обсуждается возможность введения 13-й пенсии. Запланированные дополнительные выплаты для пенсионеров могут варьироваться от 6 до 18 тысяч рублей, что окажет существенную поддержку людям пенсионного возраста. Инициатива направлена на улучшение финансового положения пожилых людей и обеспечение дополнительной помощью к традиционным пенсионным выплатам.

Пока неизвестно, каким образом будут организованы выплаты, и кто именно сможет на них рассчитывать. Планируется, что эта мера будет ориентирована на мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет, особое внимание будет уделяться тем, чьи доходы ниже прожиточного минимума. В основном, эта инициатива нацелена на пенсионеров, находящихся в наиболее сложных финансовых условиях. Также обсуждается возможность включения в программу лиц с длительным трудовым стажем, ветеранов боевых действий и труда, в знак признания их вклада в жизнь и развитие общества.