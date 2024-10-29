Банки снова повышают ставки по сбережениям

Максимальная ставка по депозитам в банках превышает размер ключевой ставки, а самую высокую доходность предлагают при открытии депозита с ПДС – там ставка плавно приближается к 30%.

«Ключевая ставка впервые составляет 21%, а это значит, что время вкладчика в этом году достигает своего апогея. Банки будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным. В этих условиях выиграют в первую очередь вкладчики тех банков, кто быстрее предложит новые ставки и возможность закрепить их «вдолгую», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.