Банки снова повышают ставки по сбережениям
- 09:46 29 октября
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- Александра Клюенкова
Максимальная ставка по депозитам в банках превышает размер ключевой ставки, а самую высокую доходность предлагают при открытии депозита с ПДС – там ставка плавно приближается к 30%.
«Ключевая ставка впервые составляет 21%, а это значит, что время вкладчика в этом году достигает своего апогея. Банки будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным. В этих условиях выиграют в первую очередь вкладчики тех банков, кто быстрее предложит новые ставки и возможность закрепить их «вдолгую», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
В пресс-службе ВТБ отметили, что к концу года рынок привлечения может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. Для сравнения: в прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29%, против 26% годом ранее.
ВТБ нарастил портфель сбережений физлиц во всех валютах на 35% с начала года, до 9,3 трлн рублей. До конца текущего года портфель ВТБ превысит 10 трлн рублей. Чаще всего открывают депозиты на полгода (47%), также увеличивается доля депозитов сроком на 1 год (17%).