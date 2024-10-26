Ночью силы ПВО сбили 17 дронов над 4 регионами России

Фото из архива Pro Города

В ходе ночных событий российским военным удалось успешно перехватить 17 вражеских дронов. Об этом сообщает РИА Новости. Операция по запущенным с Украины беспилотным летательным аппаратам самолетного типа завершилась успехом благодаря действиям Министерства обороны России. Все дроны были обезврежены дежурными подразделениями противовоздушной обороны.

Минобороны России уточнило места перехвата: восемь летательных аппаратов были сбиты в небе над Брянской областью, четыре - в Белгородской, три - в Курской и два - в Орловской. Эти регионы продемонстрировали эффективность современных оборонных технологий и мастерство военных специалистов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал общественность о том, что на местах падения дронов оперативно работают специализированные службы, обеспечивая безопасность. Он заверил, что в ходе инцидента никто не пострадал, а серьезных повреждений не обнаружено. Идет работа по детальной проверке для обеспечения спокойствия граждан.