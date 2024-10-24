С 1 ноября в России категорически запрещена установка пластиковых окон: замена тоже больше недопустима, но есть нюанс

С 1 ноября этого года введён запрет на установку пластиковых окон в стране. Это решение принято в рамках национальной стратегии по снижению углеродного следа и переходу к более экологичной экономике, вызвало смешанную реакцию среди населения и строительных компаний, пишет pg12.ru.

Правительство поясняет, что запрет обусловлен необходимостью уменьшения использования пластика и продвижения экологически чистых материалов в строительстве. Хотя пластиковые окна имеют несомненные преимущества, такие как высокая тепло- и шумоизоляция, долговечность и доступная цена, они оказывают негативное воздействие на окружающую среду на всех этапах своего жизненного цикла, от производства до утилизации.