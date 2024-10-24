С 1 ноября в России категорически запрещена установка пластиковых окон: замена тоже больше недопустима, но есть нюанс
- 00:00 25 октября
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- Служба новостей
С 1 ноября этого года введён запрет на установку пластиковых окон в стране. Это решение принято в рамках национальной стратегии по снижению углеродного следа и переходу к более экологичной экономике, вызвало смешанную реакцию среди населения и строительных компаний, пишет pg12.ru.
Правительство поясняет, что запрет обусловлен необходимостью уменьшения использования пластика и продвижения экологически чистых материалов в строительстве. Хотя пластиковые окна имеют несомненные преимущества, такие как высокая тепло- и шумоизоляция, долговечность и доступная цена, они оказывают негативное воздействие на окружающую среду на всех этапах своего жизненного цикла, от производства до утилизации.
Полный отказ от пластиковых окон может создать сложности для жильцов, планирующих ремонт или строительство, которым придётся искать альтернативные решения. Взамен предлагаются окна из дерева, алюминия и новых композитных материалов с улучшенными экологическими характеристиками. Следует отметить, что такие окна обычно дороже пластиковых аналогов. Однако в долгосрочной перспективе их использование может оказаться более экономичным благодаря меньшему воздействию на окружающую среду и более длительному сроку службы.
Важно отметить, что запрет касается только новых установок пластиковых окон. Уже установленными конструкциями можно продолжать пользоваться до конца их службы. В будущем планируется разработать программу, стимулирующую замену старых пластиковых окон на более экологичные варианты.
Хотя запрет на пластиковые окна может показаться строгим, он представляет собой важный шаг к более экологичной и устойчивой строительной индустрии. Это открывает пути для развития инновационных технологий и стимулирует использование более экологичных материалов в строительстве и ремонте зданий.
Среди альтернатив, которые рассматривает правительство:
- Окна из различных пород древесины, обработанные специальными защитными составами.
- Алюминиевые окна с улучшенными теплоизоляционными характеристиками.
- Композитные окна, сочетающие преимущества разных материалов.
- Разработка и внедрение новых экологически чистых материалов для производства оконных рам.