"В ней одни микробы и зараза": Роскачество озвучило марки филе курицы, которые стоит обходить стороной
- 07:15 23 октября
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- Служба новостей
Роскачество провело масштабное исследование куриного мяса, охватывающее период с 2016 по 2024 годы и анализировавшее более тридцати различных брендов.
В исследовании было отмечено значительное улучшение в области безопасности продукции, хотя некоторые вопросы ещё требуют дополнительного изучения.
Безопасность
В 2024 году не обнаружены такие опасные микроорганизмы, как сальмонелла и листерии, а также не зафиксировано превышение норм антибиотиков. Это подтверждает положительную динамику в улучшении качества по сравнению с данными за 2016 год. Однако в пяти образцах от брендов, включая "Акашево", "Благояр", "Алтайский бройлер", "Наша птичка" и "Петруха", был отмечен высокий уровень мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, что может свидетельствовать о недостатках в транспортировке или хранении.
Качество обработки
В одном из 19 образцов были найдены несъедобные внутренние органы, такие как трахея и лёгкие. В пяти брендах, таких как "Акашево", "Ан-Нур", "Благояр", "Латифа" и "Троекурово", были обнаружены остатки перьев, что указывает на недостаточную ощипку.
Миф о "накачанных" курах
Исследование не обнаружило превышения допустимых уровней фосфатов или использования влагосодержащих добавок, что развенчивает миф о "накачанных" курах.
Реакция производителей и розничных сетей
Многие компании уже приняли меры для устранения выявленных недочётов. Торговые сети усилили внутренний контроль качества, стремясь улучшить ситуацию.
Заключение
Таким образом, результаты исследования Роскачества свидетельствуют об улучшении безопасности куриного мяса в России. Однако производителям и ритейлерам следует продолжать работу над качеством продукции. Потребителям рекомендуется быть внимательными при выборе продуктов и обращать внимание на маркировку.