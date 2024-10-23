"В ней одни микробы и зараза": Роскачество озвучило марки филе курицы, которые стоит обходить стороной

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Роскачество провело масштабное исследование куриного мяса, охватывающее период с 2016 по 2024 годы и анализировавшее более тридцати различных брендов. В исследовании было отмечено значительное улучшение в области безопасности продукции, хотя некоторые вопросы ещё требуют дополнительного изучения.

Безопасность В 2024 году не обнаружены такие опасные микроорганизмы, как сальмонелла и листерии, а также не зафиксировано превышение норм антибиотиков. Это подтверждает положительную динамику в улучшении качества по сравнению с данными за 2016 год. Однако в пяти образцах от брендов, включая "Акашево", "Благояр", "Алтайский бройлер", "Наша птичка" и "Петруха", был отмечен высокий уровень мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, что может свидетельствовать о недостатках в транспортировке или хранении.

Качество обработки

В одном из 19 образцов были найдены несъедобные внутренние органы, такие как трахея и лёгкие. В пяти брендах, таких как "Акашево", "Ан-Нур", "Благояр", "Латифа" и "Троекурово", были обнаружены остатки перьев, что указывает на недостаточную ощипку.

Миф о "накачанных" курах

Исследование не обнаружило превышения допустимых уровней фосфатов или использования влагосодержащих добавок, что развенчивает миф о "накачанных" курах.

Реакция производителей и розничных сетей

Многие компании уже приняли меры для устранения выявленных недочётов. Торговые сети усилили внутренний контроль качества, стремясь улучшить ситуацию.

Заключение