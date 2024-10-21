Профориентация – ключ к успешной карьере
- 08:01 21 октября
- 6+
- Александра Клюенкова
erid: LjN8KJsED
“Компьютерная Академия ТОП” уделяет много внимания развитию и популяризации IT-образования среди детей и подростков, и поэтому принимает участие в государственном профориентационном проекте “Билет в будущее”. Он реализуется на территории всей страны и охватывает учащихся трех возрастных групп: 6-7, 8-9 и 10-11 классов.
“Билет в будущее” – профориентационный проект, направленный на раскрытие талантов и помощь в осознанном выборе карьеры. Он позволяет школьникам попробовать различные профессии IT-сферы на практике и принять решение о дальнейшем пути.
Для учащихся подготовлены 10 интересных профессиональных проб из направлений: “Информационные системы безопасности”, “Реклама”, “Графический дизайн”, “Обеспечение информационной безопасности” и “Полиграфическое производство”. На базе академии ребята смогут создать дизайн визитки или карточки товара на маркетплейсе, разработать собственную компьютерную игру или мобильное приложение, узнать больше о профессии “Тестировщик” и разобраться, какие языки программирования чаще всего используются в сфере информационной безопасности; создать собственного 3D-персонажа и понять тонкости предпечатной подготовки в полиграфии.
Знакомство с увлекательными проектами поможет школьникам принять осознанное решение о своем будущем и раскрыть потенциал. Цель – вдохновить, развить и подготовить новое поколение профессионалов.
Также на базе “Компьютерной Академии ТОП” можно получить дополнительное образование. Они предлагают программы для детей от 7 до 15 лет.
Программа “Первый шаг” для детей 7-8 лет: https://komi.top-academy.ru/first_step
Программа “Малая компьютерная академия” для детей 9-14 лет: https://komi.top-academy.ru/junior_computer_academy
Каникулярные программы IT-лагерь в Сыктывкаре: https://komi.top-academy.ru/junior_computer_camps
Курсы для взрослых (от 15 до 55 лет): https://komi.top-academy.ru/it_courses_for_adults
Контакты
Адрес в Сыктывкаре: улица Бабушкина, 19, 3-й этаж, офис 312.
Телефон: 8(8212)239-369 (“приемная”).
Реклама АНО ДПО "Академия ТОР". ИНН 7730257499 ОГРН 1207700188530